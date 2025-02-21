Maydonoz Döner'e Kayyım Atandı
FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle bugün operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyım atandı.
Türkiye genelinde 300’den fazla şubesi olan, ünlü yemek zinciri Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonunda çalışanların da aralarında bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şirketin FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiğini duyurmuştu.
Bu gelişmelerin ardından Maydonoz Döner'e kayyım atandı.
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Kaynak: Halktv
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