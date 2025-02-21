Maydonoz Döner'e Kayyım Atandı

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle bugün operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyım atandı.

Son Güncelleme:
Maydonoz Döner'e Kayyım Atandı

Türkiye genelinde 300’den fazla şubesi olan, ünlü yemek zinciri Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonunda çalışanların da aralarında bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şirketin FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Maydonoz Döner'e kayyım atandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halktv

Etiketler
Kayyım
Son Güncelleme:
Tokat'ta Korkunç Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı Tokat'ta Korkunç Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Erzincan’da Yangın Paniği Erzincan’da Yangın Paniği
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor