FETÖ Operasyonu Sonrası Galatasaray'dan Flaş Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonu kapsamında 353 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde 300'den fazla şubesi bulunan Maydanoz Döner adlı franchise üzerinden FETÖ'ye para kaynağı sağlandığı öğrenilirken, Yerlikaya yaptığı açıklamada FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiğini belirtti.

Bu gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden Galatasaray'ın Maydanoz Döner ile sponsorluk anlaşması olduğuna dair iddialar kamuoyunda yayılırken, bu gelişmelerin ardından kulüpten açıklama yapıldı.

GALATASARAY HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAK

İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sponsorluk iddiaları reddedilirken, bu iddiayı ortaya atan şahıs ve kuruluşlar hakkında hukuki işlem başlatılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi