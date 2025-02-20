Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e Mektup

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Galatasaray, hakemin belli olmasının ardından UEFA Başkanı Aleksander Čeferin’e bir mektup yazarak Avrupa futbolunun patronunu derbiye davet etti. Mektupta yer alan bir ifade olay yarattı.

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Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e Mektup

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuran Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e Mektup - Resim : 1

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Ceferin'e mektup gönderdi.

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e Mektup - Resim : 2

Mektupta Ceferin'in Fenerbahçe derbisine davet edildiğinin yazdığı belirtildi. Galatasaray, yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na yürütmeyi durdurma başvurusu da yapmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduGalatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: Milliyet

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