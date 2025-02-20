Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e Mektup
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Galatasaray, hakemin belli olmasının ardından UEFA Başkanı Aleksander Čeferin’e bir mektup yazarak Avrupa futbolunun patronunu derbiye davet etti. Mektupta yer alan bir ifade olay yarattı.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuran Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Ceferin'e mektup gönderdi.
Mektupta Ceferin'in Fenerbahçe derbisine davet edildiğinin yazdığı belirtildi. Galatasaray, yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na yürütmeyi durdurma başvurusu da yapmıştı.
Kaynak: Milliyet
Son Güncelleme: