Okan Buruk’tan Derbi Hakemine Tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından Pazartesi oynanacak Fenerbahçe derbisinin hakemi hakkında konuştu. Buruk, kulüp yönetiminin gerekli başvuruları yaptığını belirterek maçın hakemi Slavko Vincic hakkında soru işaretleri olduğunu ifade etti.

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Okan Buruk’tan Derbi Hakemine Tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında kendi sahasında ağırladığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa macerasına veda etti.

Maç sonunda basın toplantısında konuşan Buruk, iyi başladıkları Avrupa serüvenini iyi bitiremediklerini belirterek taraftarlarından özür diledi.

‘HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK’

Okan Buruk, 24 Şubat Pazartesi günü ligde oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçını kazanarak yola devam etmek istediklerini belirten Buruk, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Okan Buruk’tan Derbi Hakemine Tepki - Resim : 1

‘MAÇIN HAKEMİ HAKKINDA ÇOK FAZLA SORU İŞARETİ VAR’

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğinin belli olmasının ardından gündeme gelen tartışmalara da değinen Buruk, maçın hakeminin uzun süre önce belirlendiğini belirterek çok fazla soru işareti olduğunu ifade etti.

Bu soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Buruk, kulübün TFF’ye ve MHK’ya gerekli başvuruları yaptığını belirtti.

Okan Buruk’tan Derbi Hakemine Tepki - Resim : 2

Buruk, “Seçilen isimle ilgili Galatasaray taraftarının, hepimizin kafasında çok soru işareti var. Bunla ilgili ne olacak göreceğiz. Bizim için saha önemli. Şu anda hepimizin soru işareti çok fazla, özellikle maçın hakeminin isminden dolayı" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk
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