Okan Buruk’tan Derbi Hakemine Tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında kendi sahasında ağırladığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa macerasına veda etti.

Maç sonunda basın toplantısında konuşan Buruk, iyi başladıkları Avrupa serüvenini iyi bitiremediklerini belirterek taraftarlarından özür diledi.

‘HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK’

Okan Buruk, 24 Şubat Pazartesi günü ligde oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçını kazanarak yola devam etmek istediklerini belirten Buruk, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

‘MAÇIN HAKEMİ HAKKINDA ÇOK FAZLA SORU İŞARETİ VAR’

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğinin belli olmasının ardından gündeme gelen tartışmalara da değinen Buruk, maçın hakeminin uzun süre önce belirlendiğini belirterek çok fazla soru işareti olduğunu ifade etti.

Bu soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Buruk, kulübün TFF’ye ve MHK’ya gerekli başvuruları yaptığını belirtti.

Buruk, “Seçilen isimle ilgili Galatasaray taraftarının, hepimizin kafasında çok soru işareti var. Bunla ilgili ne olacak göreceğiz. Bizim için saha önemli. Şu anda hepimizin soru işareti çok fazla, özellikle maçın hakeminin isminden dolayı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA