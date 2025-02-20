Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu'nun bu açıklaması sonrası Galatasaray da bir açıklama yaparak "Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir" demiş ve TFF'ye şu 3 soruyu sormuştu:

Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 - 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu’na bu evraklarını ibraz etmiş midir? Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi’nin içinde yer almış mıdır? Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

TFF'nin yabancı hakem kararı sonrası gözler dev derbiye çevrilmişti. Pazartesi günü RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4’üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Süper Lig’de 25’inci haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bodrum FK - Hatayspor: Ali Şansalan

22 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 ŞUBAT PAZARTESİ

Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic