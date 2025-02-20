Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklaması sonrası başlayan tartışmalar devam ederken dev derbinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu'nun bu açıklaması sonrası Galatasaray da bir açıklama yaparak "Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir" demiş ve TFF'ye şu 3 soruyu sormuştu:
- Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 - 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu’na bu evraklarını ibraz etmiş midir?
- Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi’nin içinde yer almış mıdır?
- Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?
TFF'nin yabancı hakem kararı sonrası gözler dev derbiye çevrilmişti. Pazartesi günü RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4’üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Süper Lig’de 25’inci haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
21 ŞUBAT CUMA
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bodrum FK - Hatayspor: Ali Şansalan
22 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 ŞUBAT PAZAR
13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 ŞUBAT PAZARTESİ
Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic