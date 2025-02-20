Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na 'Yabancı Hakem' İtirazı
Galatasaray, TFF'nin Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem kararı almasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin görev yapmasına karar vermesinin ardından sarı-kırmızılılar harekete geçti.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
TFF, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yönetmesine karar vermiş ve dev maçta Slovan Vincic'in görev yapacağını duyurmuştu.
Galatasaray cephesinden bu kararın ardından sert tepkiler gelmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: