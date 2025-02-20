Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na 'Yabancı Hakem' İtirazı

Galatasaray, TFF'nin Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem kararı almasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na 'Yabancı Hakem' İtirazı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin görev yapmasına karar vermesinin ardından sarı-kırmızılılar harekete geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

TFF, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yönetmesine karar vermiş ve dev maçta Slovan Vincic'in görev yapacağını duyurmuştu.

Galatasaray cephesinden bu kararın ardından sert tepkiler gelmişti.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduGalatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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