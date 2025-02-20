Galatasaray-AZ Alkmaar Karşılaşmasında Bir İlk Yaşanacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın AZ Akmaarı konuk edeceği karşılaşmada ilk kez Türkiye'deki bir stadyumda 5G teknolojisi kullanılmış olacak.

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Galatasaray-AZ Alkmaar Karşılaşmasında Bir İlk Yaşanacak

Bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray AZ Alkmaar’ı konuk edecek. Bu karşılaşmada Türkiye’deki stadyumlarda bir ilke imza atılacak.

RAMS Park’ta oynanacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisi ilk kez Vodafone Türkiye ile futbolseverlerle buluşturulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen gün yaptığı açıklamada, 4 büyük futbol takımının stadyumlarında 5G denemeleri yapılacağını duyurmuştu. Futbolseverler Bu teknoloji ilk kez bu akşam RAMS Park’ta deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinlikle birlikte, 5G’nin sunduğu yenilikçi deneyimlerin spor dünyasında nasıl yer alacağı gözler önüne serilmiş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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