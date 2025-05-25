Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş

Gıda uzmanları uyarıyor: Dondurma alırken sadece ambalajına veya fiyatına değil, içerik bilgilerine de mutlaka dikkat edilmeli. Çünkü bazı üreticiler maliyeti düşürmek için sağlığa zararlı katkı maddeleri kullanabiliyor.

Özellikle içinde bitkisel yağ bulunan dondurmalar, uzmanlara göre uzak durulması gereken ürünlerin başında geliyor. Bu tür ürünlerde, gerçek dondurmanın temel bileşeni olan doğal süt yağı yerine palmiye veya Hindistan cevizi yağı gibi daha ucuz yağlar kullanılıyor. Sonuç olarak hem dondurmanın kalitesi düşüyor hem de sağlığınız risk altına giriyor.