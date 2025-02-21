Erzincan’da Yangın Paniği

Erzincan'da Yunus Emre Mahallesi’nde çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan’da Yangın Paniği

Erzincan’da Yavuz Selim Mahallesi 565. sokakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede tedirginliğe yol açarken, ekiplerin yoğun çabalarıyla alevler diğer evlere yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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