Obez Kedi Simba Pilatesle İki Kilo Verdi, ‘Her Şeyden Nefret Ediyor’

Ankara’da obeziteye yakalanan 9 kilo ağırlığındaki ‘Simba’ isimli kedi, zayıflamak için pilates ve yüzmeye başladı. Simba’nın veterineri Simba’nın sakinleşmesi için meditasyon müzikleri açtıklarını, müziklerin onun da hoşuna gittiğini söyledi.

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Pilates eğitmeni Tuğçe Dökmeci'nin küçükken sahiplendiği kedisi Simba, zamanla düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 3 yaşında 9 kiloya ulaştı. Simba’nın zayıflamasını isteyen Dökmeci, onu veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Obez Kedi Simba Pilatesle İki Kilo Verdi, ‘Her Şeyden Nefret Ediyor’ - Resim : 1

Yaklaşık bir aydır veteriner teknikeri gözetiminde tedavi gören Simba, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yapıyor. Bir ay içinde 2 kilo veren Simba şimdiden 7 kiloya düştü.

Obez Kedi Simba Pilatesle İki Kilo Verdi, ‘Her Şeyden Nefret Ediyor’ - Resim : 2

'AGRESİF BİR KEDİ'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli, Simba için şunları söyledi: Kiloyla birlikte solunum ve kalple ilgili problem yaşamaya başladık. Önce tetkikleri yapıldı. Her şey yolunda olduktan sonra da hocalarımız bir protokolle birlikte zayıflaması gerektiğine kanaat getirdi. Bununla birlikte pilates sürecine başladık ama biraz agresif olduğu için yavaş ilerliyoruz. Engel atlama yapıyoruz. Pilates topu üzerinde denge kurarak üzerinde atlama yapıyoruz.

Obez Kedi Simba Pilatesle İki Kilo Verdi, ‘Her Şeyden Nefret Ediyor’ - Resim : 3

'MAMAYI ÇOK SEVİYOR'

Simba’nın koşu bandına her zaman çıkamadığını belirten Denli “Evde bu kadar asosyal değil ama kilo problemiyle birlikte kedilerde ve köpeklerde agresiflik gelişiyor maalesef. Klinik ortamında da aslında canı yanmasa bile kendisini güvensiz hissettiği için biraz tepki gösteriyor. Mama yemeyi çok seviyor, biraz da kilolarına ellenmesini istemiyor” dedi.

Obez Kedi Simba Pilatesle İki Kilo Verdi, ‘Her Şeyden Nefret Ediyor’ - Resim : 4

'OYUN OYNAMAKTAN NEFRET EDİYOR'

“Simba, aslında her şeyden nefret ediyor” diyen Denli yaşadıkları zor süreci şöyle anlattı: Yani hareket etmekten, oyun oynamaktan nefret ediyor, arada mama yemeyi tercih ediyor. Bir de seanslar öncesi sakinleşmesi için meditasyon müzikleri eşliğinde sakinleştirme terapileri yapıyoruz. Bunu seviyor, meditasyonla sanki uyumaya gelmiş gibi davranmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Obez Kedi Simba Pilatesle İki Kilo Verdi, ‘Her Şeyden Nefret Ediyor’ - Resim : 5

Kaynak: AA

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