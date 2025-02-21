Balıkesir'de Öğrencilere Kar Sürprizi: Sevinçten Havalara Uçtular

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Mehmet Ahmet Genç İlkokulu'nda, öğrenciler için unutulmaz bir sürpriz yaşandı. Okul müdürü Aytaç Kılıç'ın öncülüğünde, öğrencilerin karla tanışması için okul bahçesine kamyonetle kar getirildi.

Karla tanışamayan ve kışın neşesini yaşayamayan öğrenciler, okul bahçesinde kartopu oynayarak, kardan adam yaparak eğlenceli anlar geçirdi.

Çocukların yüzlerindeki mutluluk, bahçede adeta bir kış masalı havası yarattı.

Kaynak: İHA