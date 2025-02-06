Elazığ’da Yürek Isıtan Anlar... Polisler, Kar Topu Oynamak İsteyen Çocukları Kırmadı

Elazığ, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Okulların tatil edildiği kentte yüzleri gülümseten anlar yaşandı. Polisler, kendileriyle kar topu oynamak isteyen çocukları kırmadı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

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Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Okulların tatil edildiği kentte, çocuklar karın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı.

Elazığ’da Yürek Isıtan Anlar... Polisler, Kar Topu Oynamak İsteyen Çocukları Kırmadı - Resim : 1

O ANLAR YÜREK ISITTI

Bu sırada polis ekiplerine denk gelen çocuklar, polislerle kar topu oynamak istedi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, çocuklarla kar topu oynadı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

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Kaynak: İHA

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