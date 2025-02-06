Hakkari'de 6 Şubat Anması

Kahramanmaraş'taki büyük depremde hayatını kaybedenler Hakkari'de düzenlenen programla anıldı. Duaların okunduğu anmada duygusal anlar yaşandı.

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Hakkari'de 6 Şubat Anması

Hakkari İl Müftülüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce Ulu Cami'de düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, mevlit okutuldu, ilahi dinletisi sunuldu. İl Müftüsü Hüseyin Okuş, depremde hayatını kaybedenler için dua okudu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, AFAD ve JAK ekipleri ile vatandaşların katıldığı programdan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kızılay gönüllüleri tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

FOTOĞRAF SERGİSİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de Halk Eğitimi Merkezi'nde deprem konulu fotoğraf sergisi açıldı. SerGide, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi gezen Vali Çelik, depremin ilk gününde Hatay'a gittiğini, bir süre orada görev yaptığını hatırlattı. Deprem bölgesinde edindiği tecrübeye değinen Çelik, depreme karşı herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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