Annelerin Gözdesiydi! Dev Bezi Markası Türkiye Pazarından Resmen Çekildi
Japonya merkezli bebek bezi markası GOO.N, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, üretim ve tedarik zincirini mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde sürdüremediğini belirterek Türkiye'deki satışlarına veda etti.
Kaynak: Haber Merkezi
GOO.N tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye'de uzun süredir devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle markanın üretim ve dağıtım süreçlerini sürdürmenin artık mümkün olmadığı ifade edildi. Markanın açıklamasında, “Ürünlerimizi tercih eden değerli müşterilerimize içtenlikle teşekkür eder, gösterdikleri anlayış için minnettarız” ifadelerine yer verildi.
PAZARDAKİ REKABET VE MALİYET BASKISI BELİRLEYİCİ OLDU
GOO.N’un Türkiye’den çekilme kararında yükselen maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve pazardaki yoğun rekabetin etkili olduğu değerlendiriliyor. Özellikle yerli üreticilerin pazar payını artırması ve global markaların agresif fiyat politikaları, GOO.N gibi premium segmentteki markaların hareket alanını daralttı.
KALİTELİ ÜRÜNLERİYLE BİLİNİYORDU
GOO.N, Türkiye’de özellikle hassas ciltler için geliştirilmiş üst segment bebek bezi ürünleriyle biliniyordu. Seçkin eczaneler ve çevrim içi satış kanalları üzerinden tüketiciyle buluşan marka, kısa sürede sadık bir kullanıcı kitlesi edinmişti.
TÜKETİCİLER YENİ ALTERNATİFLERE YÖNELECEK
Markanın Türkiye’den çekilmesi, özellikle kaliteye öncelik veren tüketiciler için dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor. Ancak pazarda faaliyet gösteren diğer yerli ve yabancı markaların, bu boşluğu doldurması bekleniyor.
GOO.N’un Türkiye operasyonlarını sonlandırmasıyla birlikte sektördeki rekabet dinamiklerinin önümüzdeki dönemde yeniden şekillenmesi bekleniyor.