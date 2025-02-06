Elazığ'da 258 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 371 köy yolunun 258’i yeniden ulaşıma açıldı.

Elazığ'da 258 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da, kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi.

Yağışla birlikte 546 köy yolunun 371’i ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar ile 258 köy yolu ulaşıma açılırken 113’ünde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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