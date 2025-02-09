Kazdağları'nda Eşsiz Kar Keyfi

Kar yağışının etkili olduğu Balıkesir'de kay keyfi yaşamak isteyenler Kazdağları'na akın etti. Bazı vatandaşlar sadece yürüyüş yaparken çocuklar ise kardan adam yapıp yamaçlardan kar topu yuvarladı.

Kazdağları'nda Eşsiz Kar Keyfi

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan karda eğlenmek isteyenler, Kazdağları'nı tercih etti. Çocuklar, kardan adam yapıp yamaçlardan kar topu yuvarladı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı. Plastik leğenler ve poşetlerle kayan vatandaşlar da karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da yaklaşık 10 santimetre kalınlıktaki kar üzerinde yürüyüşü yaptı.

Eğlenen vatandaşlardan Mustafa Akıncı, güzel havanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "Hafta sonu kaçamağı yaparak çocukları getirdik. Ailece eğleniyoruz" dedi.

Özlem Akıncı da çocukları eğlendirmeye geldiklerini anlatarak, "Karın keyfini çıkarmaya geldik. Birlikte çok güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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