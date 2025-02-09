Kristal Karıyla Meşhur Sarıkamış'a Akın!

Kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış hafta sonu tıka basa doldu.

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Kristal Karıyla Meşhur Sarıkamış'a Akın!

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 90 santimetre ölçüldü. Hafta sonu nedeniyle kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serhat Kılıç, kayak merkezinde büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kılıçaslan, kayak tutkunlarının sarıçam ormanları içinde, kristal kar üzerinde büyük keyif yaşadığını belirterek, "Şu anda pistlerimiz gayet iyi, otellerimizin tamamı yüzde 90 doluluk oranına sahip, Türkiye'nin her bölgesinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonları çevre illerden gelen taleple büyük yoğunluk yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

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