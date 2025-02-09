Türkiye'de Doğan İlk Fil 14 Yaşında!

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, burada dünyaya gelen "İzmir" için doğum günü heyecanı yaşandı.

"İzmir" kendisi için bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan doğum günü pastasını büyük bir iştahla yedi.

Parkın ziyaretçileri de bu kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: AA