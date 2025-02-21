Yaşlı Adam Evinde Çıkan Yangında Öldü

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Feci yangında 78 yaşındaki Süleyman Bitiş, yaşamını yitirdi.

Yaşlı Adam Evinde Çıkan Yangında Öldü

Giresun'un Eynesil ilçesinde İlçenin Köseli Mahallesi'nin Çınar mevkisinde 78 yaşındaki Süleyman Bitiş'in yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Nedeni belirlemeyen yangını görenler ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangının ardından acı manzara ortaya çıktı. Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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