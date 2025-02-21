İlkokulda Öğretmene Silahlı Saldırı
Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Kutören İlkokulu'nda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, üç yerinden vurulan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü yaralandı.
Silahlı saldırı, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda yaşandı. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü’ye, okulda bulunduğu esnada silahlı saldırıda bulunuldu.
ÜÇ YERİNDEN VURULDU
İddiaya göre engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından vuruldu.
İhbar sonrası okula jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Kaynak: DHA