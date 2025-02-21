İlkokulda Öğretmene Silahlı Saldırı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Kutören İlkokulu'nda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, üç yerinden vurulan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü yaralandı.

İlkokulda Öğretmene Silahlı Saldırı

Silahsaldırı, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda yaşandı. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü’ye, okulda bulunduğu esnada silahlı saldırıda bulunuldu.

İlkokulda Öğretmene Silahlı Saldırı - Resim : 1

ÜÇ YERİNDEN VURULDU

İddiaya göre engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından vuruldu.

İhbar sonrası okula jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

İlkokulda Öğretmene Silahlı Saldırı - Resim : 2

Kirayı İki Gün Geciktiren Kadın ve Ailesi Dehşeti YaşadıKirayı İki Gün Geciktiren Kadın ve Ailesi Dehşeti YaşadıGüncel
'Duygusuzlar Çetesi': Haraç Vermeyen İş Yerlerini Kurşunladılar'Duygusuzlar Çetesi': Haraç Vermeyen İş Yerlerini KurşunladılarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Konya Okul Silah Saldırı
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
FETÖ Operasyonu Sonrası Galatasaray'dan Flaş Açıklama FETÖ Operasyonu Sonrası Galatasaray'dan Flaş Açıklama
50 Günde 5 Ceza... Kaza Yapana Kadar Durmadı! 50 Günde 5 Ceza... Kaza Yapana Kadar Durmadı!
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor