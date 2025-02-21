İlkokulda Öğretmene Silahlı Saldırı

Silahlı saldırı, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda yaşandı. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü’ye, okulda bulunduğu esnada silahlı saldırıda bulunuldu.

ÜÇ YERİNDEN VURULDU

İddiaya göre engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından vuruldu.

İhbar sonrası okula jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Kaynak: DHA