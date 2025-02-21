Tokat'ta Korkunç Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat’ta, Almus Kavşağı'nda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında, Almus’tan Tokat’a gitmekte olan Vedat Ayhan’ın kullandığı tıra, Tokat’tan Niksar yönüne doğru seyreden Beşir Durupınar yönetimindeki otomobil çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Beşir Durupınar hayatını kaybederken, araçta bulunan Salih Türkyılmaz ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralıları hızla Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA