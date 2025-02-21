50 Günde 5 Ceza... Kaza Yapana Kadar Durmadı!

Konya'nın Meram ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ve yolcu yaralanırken, sürücünün son 50 gün içinde beş kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
50 Günde 5 Ceza... Kaza Yapana Kadar Durmadı!

Olay, saat 09.45 sıralarında Meram ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki A.A. yönetimindeki 42 FG 884 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, ters şekilde durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü A.A. ve 21 yaşındaki yolcu H.İ., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

50 GÜNDE 5 TRAFİK CEZASI

Kazaya karışan sürücü A.A.'nın son 50 gün içinde 5 kez trafik cezası aldığı tespit edildi. Sürücüye, 2 kez emniyet kemeri takmamak, 2 farklı noktada hız sınırını aşmak ve 1 kez kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza kesildiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik Cezası Trafik kazası Konya
Son Güncelleme:
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Son 9 Yılın En Yüksek Oranı: 19 Hava Aracı Kazası Yaşandı, 17 Soru Cevapsız Kaldı Son 9 Yılın En Yüksek Oranı: 19 Hava Aracı Kazası Yaşandı, 17 Soru Cevapsız Kaldı
Prefabrik Ev Küle Döndü Prefabrik Ev Küle Döndü
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor