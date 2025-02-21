50 Günde 5 Ceza... Kaza Yapana Kadar Durmadı!

Olay, saat 09.45 sıralarında Meram ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki A.A. yönetimindeki 42 FG 884 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, ters şekilde durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü A.A. ve 21 yaşındaki yolcu H.İ., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

50 GÜNDE 5 TRAFİK CEZASI

Kazaya karışan sürücü A.A.'nın son 50 gün içinde 5 kez trafik cezası aldığı tespit edildi. Sürücüye, 2 kez emniyet kemeri takmamak, 2 farklı noktada hız sınırını aşmak ve 1 kez kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza kesildiği belirlendi.

Kaynak: İHA