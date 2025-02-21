Son 9 Yılın En Yüksek Oranı: 19 Hava Aracı Kazası Yaşandı, 17 Soru Cevapsız Kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, en fazla hava aracı kazasının 2024'te yaşandığını açıkladı. Muğla’da yaşanan ambulans helikopter kırımıyla ilgili sorular ise yanıtsız kaldı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Son 9 Yılın En Yüksek Oranı: 19 Hava Aracı Kazası Yaşandı, 17 Soru Cevapsız Kaldı

Son dokuz yılın en fazla hava aracı kazası 2024’te yaşandı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen 19 hava kazasında toplam 16 kişi hayatını kaybetti.

Son 9 Yılın En Yüksek Oranı: 19 Hava Aracı Kazası Yaşandı, 17 Soru Cevapsız Kaldı - Resim : 1

Yılın son günlerinde ise Muğla’da bir hastaneye çarpan ambulans helikopterin düşmesiyle dört kişi yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması talebiyle ayrı ayrı soru önergesi vermişti. Karasu’nun, helikopterlerin bakım, onarım ve denetimleriyle ilgili yönelttiği 17 soruya henüz bir yanıt gelmedi.

Son 9 Yılın En Yüksek Oranı: 19 Hava Aracı Kazası Yaşandı, 17 Soru Cevapsız Kaldı - Resim : 2

Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle birlikte, daha önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) aracılığıyla sağlanan seyrüsefer hizmetlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Bundan böyle, hava trafik kontrol hizmetleri, hizmet verilen havaalanı veya üniteyle sınırlı olmak üzere, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek. Ancak bu yetkilendirilecek kuruluşların kim olacağı henüz netlik kazanmazken, hava sahası yönetimiyle ilgili çeşitli endişeler gündeme gelmeye başladı.

Son 9 Yılın En Yüksek Oranı: 19 Hava Aracı Kazası Yaşandı, 17 Soru Cevapsız Kaldı - Resim : 3

Karasu’nun yanıtlanmasını talep ettiği sorular özetle şöyle:

-Bakanlığınıza hizmet veren helikopterler, şartnamede belirtilen zamanda bakımı yapılmış mıdır? Helikopterlerin modernizasyon seviyeleri nedir, görevlerine de uygun gerekli teknolojik takviyeler yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmıştır? Yapılmamışsa yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?

-Bu helikopterlin her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bakım ve onarımından kim sorumludur? Denetimi yapan kalifiye personeliniz bulunmakta mıdır?

-Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere ambulans helikopterlerin kullandığı pistler (Helikopter iniş/kalkış alanı-heliport) nerelerdedir? Bu pistlerin kullanım izni ve ruhsatı kim ya da kimler tarafından verilmektedir?

-Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu Heliportların denetimleri en son ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetimlerin sonuçları nelerdir?

-Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pist izni hangi tarihte verilmiştir, ruhsatı bulunmakta mıdır? Hastaneye çok yakın konumlandırıldınız bu alanın kriterleri, SHGM’nin Heliport Yapım Ve İşletim Esaslarına İlişkin Talimat’a ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (İCAO) standartlarına uygun mudur?

-Helikopterin düşme gerekçesi nedir? Helikopterin düştüğü saatlerde pilot ve helikopter için “görüş mesafesi” nedir? Düşen helikopter ne kadar görüş mesafesi ile uçmuştur? Meteoroloji raporunu almış mıdır? Bu rapordaki veriler nelerdir?

-Dünya üzerinde sıfır görüşle ilerleyebilen uçuş sistemleri bulunmakta iken, hasta ve doktorları taşıyacak, hayati önemde görev yapan helikopterlerin bu modernizosyona sahip olmamasının gerekçesi nedir?

-Ambulans helikopterlerde, olması gereken “Engel Tanımlama Sistemleri” bulunmakta mıdır? Düşen helikopterde bu sistem bulunmakta mıdır?

-Bakanlığınız, benzer kazaların yaşanmaması adına hangi önlemleri almıştır, almayı planlamaktadır? Bakanlığınız, ihtiyaçları oluşan kazalara göre mi belirlemektedir? Bundan önce gerçekleşen kazalardan sonra hangi önlemler alınmıştır?

-Son 10 yıl içinde özelde Türkiye genelde ise hangi ülkelerde, hangi tarihlerde kaç kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası meydana gelmiştir?

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