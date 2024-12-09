Helikopter Değil Ölüm Makinesi Çıktı, 6 Askerin Şehit Düştüğü Kaza Göz Göre Göre mi Geldi?

Isparta’da askeri helikopterin düşmesinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Kazaya ilişkin incelemeler devam ederken, bir yeni detay daha öğrenildi. 1956 yapımı UH-1 tipi helikopterin Türkiye'de daha önce de kazaya karıştığı gün yüzüne çıktı.

UH-1 tipi helikopterin 12 Şubat 2019’da İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde düştüğü, helikopterde bulunan dört askerin şehit düştüğü öğrenildi.

95 ADET KAZA KIRIM KAYDI VARMIŞ

Öte yandan, Almanya, İtalya, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülkede halen kullanılmaya devam eden UH-1 helikopterlerinin çok sayıda kazaya karıştığı ortaya çıktı. UH-1 ve AB-205 tipi helikopterlere ait toplam 95 adet kaza kırım kaydı bulunduğu belirtildi.

ŞEHİT SAYISI DEĞİŞTİ AMA KAZA YAPAN HELİKOPTER HEP AYNI

TSK envanterine 1970 yılında giren UH-1 helikopterlerin Türkiye’de karıştığı kazalardan bazıları ise şöyle:

•8 Kasım 2002’de Bandırma 6. Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 helikopterinin eğitim alanına inerken düşmesi sonucu meydana gelen kazada 6 asker yaralandı.

•16 Mart 2006’da Erzincan’a 55 kilometre uzaklıktaki bir mevkide UH-1 helikopteri, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. 1 askerin yaralandığı kazada 5 asker şehit oldu.

•10 Nisan 2006’da Kocaeli’de düşen UH-1 helikopterinde bulunan 3 asker şehit oldu.

• 10 Ocak 2011’de, Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 helikopterinin Sincan’da düşmesi sonucu gerçekleşen kazada 5 asker şehit oldu.

• 26 Kasım 2018’de İstanbul Sancaktepe’de UH-1 helikopterinin düştüğü kazada 5 asker şehit oldu.

• 12 Şubat 2019’da İstanbul Çekmeköy’de UH-1 helikopteri düştü. Kazada 4 asker şehit oldu.

Arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan UH-1’ler Vietnam savaşının simgelerinden oldu, ilk uçuşunu ise 22 Ekim 1956’da yaptı. 1959 yılında ABD ordusunun hizmetine giren helikopterin son üretimi 1976 yılında yapıldı. ABD, UH-1’leri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde çok sayıda bulunan ABD üretimi UH-1 Helikopterleri, son yıllarda hizmetten çekilmeye başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi