Koç Holding'de Tarihi Kriz: Küçülmeye Gidiyor! Herkes Diken Üstünde

Koç Holding’in önemli iştiraklerinden biri olan ve Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden TOFAŞ, önemli bir yapısal değişikliğe gidiyor. Şirket, personel sayısını yüzde 13 oranında azaltarak yaklaşık 700 çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı. Bu karar sonrasında şirket, çıkarılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödeyecek.