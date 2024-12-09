Koç Holding'de Tarihi Kriz: Küçülmeye Gidiyor! Herkes Diken Üstünde
Koç Holding’in önemli iştiraklerinden biri olan TOFAŞ küçülmeye gidiyor. Türkiye'nin önde gelen otomotiv üretici TOFAŞ, 700 işçi çıkaracak ve çıkarılan işçilere toplam 330 milyon lira tazminat ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding’in önemli iştiraklerinden biri olan ve Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden TOFAŞ, önemli bir yapısal değişikliğe gidiyor. Şirket, personel sayısını yüzde 13 oranında azaltarak yaklaşık 700 çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı. Bu karar sonrasında şirket, çıkarılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödeyecek.
Bursa'da üretim yapan TOFAŞ'ta ayrıca, bazı çalışanlara mevcut alacaklarının üzerinde bir ödeme yapılması karşılığında kendiliğinden işten ayrılma teklifi sunulduğu öğrenildi. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü.
İŞÇİLER DİKEN ÜSTÜNDE
İşten çıkarmaların ardından, çalışanlar arasında Türk Metal Sendikası'na yönelik tepkiler yükseldi. Sendikanın haklarını yeterince koruyamadığı iddia edilirken, yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizlik de çalışanları endişelendirdi.
TOFAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA
Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklama TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı açıklandı.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır."