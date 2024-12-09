Kılıçdaroğlu Dünürünün Cenazesine Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da dünürünün cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu'nu CHP'den birçok isim yalnız bırakmadı.

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Kılıçdaroğlu Dünürünün Cenazesine Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in Antalya'daki cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu Dünürünün Cenazesine Katıldı - Resim : 1

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'in, ziraat mühendisi eşi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir, dün Antalya'da vefat etti. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılmak için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Antalya'ya geldi. Yağmur nedeniyle Meydankavağı Mahallesi'ndeki semt pazarına kurulan alanda kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve Nadir'in yakınları katıldı.

Kılıçdaroğlu Dünürünün Cenazesine Katıldı - Resim : 2

Türbeli Mezarlığı'nda gerçekleştirilen defin işleminin ardından Kılıçdaroğlu, damadı Cenk Nadir ve yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninin ardından Kılıçdaroğlu, yürüyerek taziye evine geçti.

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