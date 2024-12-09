Ankara'daki Suriyelilerden Mesaj Var: Dönüş İçin Tarih Verdiler

Ankara'da yaşayan Suriyeliler Esad yönetiminin sona ermesi sonrası yeni hükümetin kurulmasıyla ülkelerine döneceklerini söyledi. Suriyeliler ayrıca Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Ankara'daki Suriyelilerden Mesaj Var: Dönüş İçin Tarih Verdiler

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından başkent Ankara'da yaşayan Suriyeliler kutlamalara devam ediyor. Altındağ ilçesindeki Önder Mahallesi'nde yaşayan ve gelişmeleri sevinçle karşılayan Suriyeliler, yeni hükümetin kurulmasının ardından ülkelerine döneceklerini belirterek, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'1 AY SONRA GİDECEĞİZ'

10 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Cüneyd Hatruş "10 kişilik ailem var. Türkiye'ye bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz. 1 ay sonra gideceğiz" dedi.

Ankara'daki Suriyelilerden Mesaj Var: Dönüş İçin Tarih Verdiler - Resim : 1

'TÜRKİYE İLE KARDEŞİZ'

12 senedir Türkiye'de olduğunu belirten Berak Ateş ise "Köyüm Afrin'in yanında. Şimdi muhalifler geldi ama henüz gerginlik devam ediyor. Belki 2-3 ay sonra gideceğiz. Esad zalimdi. Türklere ve Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Türkiye ile kardeşiz; hepimiz Müslümanız" diye konuştu.

Ankara'daki Suriyelilerden Mesaj Var: Dönüş İçin Tarih Verdiler - Resim : 2

6 Şubat depreminde Hatay'da 2 gün enkaz altında kaldıktan sonra yaralı olarak kurtulan Ömer Tahan ise "Suriye'ye gideceğiz ama korkuyoruz. O yüzden ne zaman gideceğimiz belli değil. Halep'e döneceğiz ama evimiz yıkıldı. Biz Suriye'ye gidince misafir olarak bekleriz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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