Ağaç Kesmek İçin Çatıya Çıktı Canından Oldu

Bolu’da Elmalık köyünde öğle saatlerinde tek katlı evde eşiyle birlikte yaşayan Fikret Aktay evinin çatısına düşen ağacın dallarını kesmek için çatıya çıktı. Düşmemek için kendisini halatla çatıdaki güneş enerji sistemine bağlayan Aktay, ağacın dallarını kesmeye başladı.

Kısa süre içerisinde ağaç kesim motorunun sesinin kesilmesiyle meraklanan ve çatıya bakan eşi, Fikret Aktay’ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Aktay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA