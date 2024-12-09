Önce Cinayet İşledi Sonra Motosikletli Birini Gasp Etti! O Saldırganın 30 Şuç Kaydı Var

İstanbul Sarıyer'de tanık olanları şaşkına çeviren olay, 8 Aralık'ı 9 Aralık'a bağlayan gece saat 00.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı 34 MAV 269 plakalı otomobille AVM'de kafelerin olduğu açık alana gelen Aras Yılmaz'ın önünü kasklı bir kişi kesti.

Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Yılmaz'a 10 el ateş açtı. Aras Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Yılmaz ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİYİ GASP EDİP KAÇTI

Olayın ardından saldırgan yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi. Gasbettiği motosikletle kaçan saldırgan Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı. Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen şahıs gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

Saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan ve suç kaydıyla aynı yaştaki Mert A. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mert A. işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan Aras Yılmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA