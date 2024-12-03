Ne Altın Ne de Para! Hırsızlar Öyle Bir Şey Çaldı ki… Ünlü Şefe 1 Tonluk Şok

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı hazırlıklarının hız kazandığı İngiltere’de hırsızlar, bu kez de Noel için özenle hazırlanan tatlılara gözünü dikti.

Michelin yıldızlı şefi Tommy Banks’ın Noel pazarına götürülmesi için hazırladığı 1 ton turta, yüklendiği minibüsle birlikte çalındı.

“2 BİNDEN FAZLA KİŞİ DOYARDI”

Ünlü şef Bank, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan turtalar için, hırsızlara video ile seslendi. Çalınan turtalarla 2 bin 500 kişiyi doyurabileceğini belirten şef, hırsızlara çaldıkları turtaları herkese dağıtmalarını söyledi.

Banks “En az 2.500 kişiyi doyurabileceğimizi düşünüyorum ve şu anda sıcak bir yemeğe ihtiyacı olan çok sayıda insan var” diyerek seslendi. Şef Banks, aralarında biftekli, hindili ve kabaklı turtaların da bulunduğu malzemelerin bir restoranın bir haftalık ihtiyacını karşılayabileceğini de işaret etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi