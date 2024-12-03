İslam Memiş'in Uyarısı Altın Yatırımcısını Boncuk Boncuk Terletecek! Net Tarih Verdi: Çok Büyük Olacak

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, kısa sürede toparlanma eğilimi gösterdi. Dolar kurundaki istikrarın ardından gram altın yatırımcıları dikkatlerini ons altın fiyatlarına yöneltti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi ve yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Altın ve gümüş gibi değerli metaller, haftaya satıcılı bir başlangıç yapmasına rağmen toparlanma sinyalleri verdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde en düşük 2.926 lirayı gördü ancak şu an 2.956 lira civarında işlem görüyor. Ons altın ise haftaya 2.621 dolar seviyesinden başlayarak kısa sürede 2.650 dolar bandına yükseldi.

Piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen ana unsurlar arasında Suriye kaynaklı Orta Doğu gerilimleri ve Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna adaylık sürecindeki sert açıklamaları yer alıyor. Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik tarife tehditleri de piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.

Memiş, yatırımcılara bu süreçte dikkatli olmalarını ve özellikle kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı bulunmalarını önerdi.