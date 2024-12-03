İslam Memiş'in Uyarısı Altın Yatırımcısını Boncuk Boncuk Terletecek! Net Tarih Verdi: Çok Büyük Olacak
Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının hareketlenmesinde küresel jeopolitik gerilimlerin ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Memiş, "Tehditler devam ettikçe yılın son operasyonunu yapabiliriz. Özellikle Trump'ın tehditleri çok endişe verici" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, kısa sürede toparlanma eğilimi gösterdi. Dolar kurundaki istikrarın ardından gram altın yatırımcıları dikkatlerini ons altın fiyatlarına yöneltti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi ve yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ
Altın ve gümüş gibi değerli metaller, haftaya satıcılı bir başlangıç yapmasına rağmen toparlanma sinyalleri verdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde en düşük 2.926 lirayı gördü ancak şu an 2.956 lira civarında işlem görüyor. Ons altın ise haftaya 2.621 dolar seviyesinden başlayarak kısa sürede 2.650 dolar bandına yükseldi.
Piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen ana unsurlar arasında Suriye kaynaklı Orta Doğu gerilimleri ve Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna adaylık sürecindeki sert açıklamaları yer alıyor. Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik tarife tehditleri de piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.
Memiş, yatırımcılara bu süreçte dikkatli olmalarını ve özellikle kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı bulunmalarını önerdi.
YIL SONU İÇİN NET RAKAM VERDİ
Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketleri değerlendirirken, küresel jeopolitik risklerin ve Donald Trump'ın gelecekte yapabileceği yeni tehditlerin piyasalarda belirleyici bir rol oynayabileceğini vurguladı. Bakılanma sürecinin ons altında yeniden kendini gösterdiğini ve devam ettiğini belirten Memiş, “Ons altın tarafında 2.640-2680 dolar bant aralığını takip edeceğimi belirtmiştim. 2.640 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdı. Şimdi 2.618 dolar destek seviyesi. Ancak yukarıda yine 2.680 dolar direnci kalmaya devam ediyor” diye konuştu.
Yatırımcılar olarak altının aralık ayı özelinde 2.580-2.680 dolar aralığında git-geller yaşadığını açıklayan Memiş, ons altında bu durumun devam edeceğini vurgulayarak, “Aralık ayında takip edeceğimiz bant aralığı 2.580-2.680 dolar aralığı. Yılı bu aralıkta tamamlayabilir” ifadelerini kullandı.
'TEHDİTLER ENDİŞE VERİCİ'
Yakın coğrafyada Aralık sonuna işaret eden Memiş, jeopolitik risklerin artması dahilinde ons altında 2 bin 700 dolar bandının üstünü görmenin mümkün olduğunu belirtti. Memiş, “Trump da tehditlerine başladı ve bu tehditler artmaya devam ettikçe yılın son operasyonunu yapabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle Trump'ın tehditleri çok endişe verici” diye konuştu.
SOĞUKKANLILIKLA BEKLEYİN, ARTIŞ OLACAK
Ons altında satışların devam ettiğini ve altın ve gümüşün haftada satışla başladığını söyleyen Memiş, şu ifadelere yer verdi:
Şu an 3.028 lira gram altının fiyatı. 3.043 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Şu an 3.028 lira gram altın TL fiyatı. Burada da yine gram altın yatırımcısına aynı tavsiyeyi vermeye devam ediyorum. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altın gerilediği için haliyle gram altın da geriliyor. Ancak aralık ayı içinde ons altın tarafında her ne kadar baskılanma görsek de satış baskısı görsek de aynı baskıyı aynı hızı gram altın tarafında beklemeyin. Çünkü dolar/TL kuru stabil duruşunu sürdürdüğü için gram altın tarafında aynı performansı beklememek gerek. Gram altındaki düşüşler geri çekilmeler ons altına kıyasla daha cılız kalabilir. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcılara yine soğunkanlılıkla beklemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.
ALTIN VE GÜMÜŞ OK GİBİ FIRLAYACAK
Gram altın tarafına dikkat çeken Memiş, takip edilecek bant aralığının 2 bin 980 ila 3 bin 80 lira aralığında olduğunu söyledi. Ons gümüşe ilişkin de açıklamalarda bulunan Memiş, “Ons gümüş 30.21 dolar seviyesinde haftaya başladı. Burada 30 dolar güçlü destek seviyesi. Yukarıda 31.80 direnci var” dedi. Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının haftaya düşüşle başladığını kaydederek, ancak bu durumun kalıcı olmadığını dile getirdi. Memiş, tekrar agrasif bir yukarı yönlü direnç görülebileceğini ifade ederek, “Haftayı yükselişle tamamlayabilir” diye konuştu.
YATIRIMCIYA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
Gümüşün gram fiyatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş, “Gümüşün gram fiyatı 33.72 lira seviyesinde. Burada da 33.50 lira destek seviyesini takip edeceğiz, yukarıda 34.50 lira destek seviyesini takip edeceğiz. Bu bant aralığında oyalanan bir gümüş gram fiyatı var. Özellikle altın gümüş rasyosunun bugün tekrar 87 seviyesinde olduğunu özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Yani, elinde altın bulundurup da gümüşü olmayan yatırımcıya fırsat verdiği anlamına geliyor. 2025 yılında rasyo tarafında 72 seviyesini bekliyoruz” dedi.
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