İslam Memiş'in Uyarısı Altın Yatırımcısını Boncuk Boncuk Terletecek! Net Tarih Verdi: Çok Büyük Olacak

SOĞUKKANLILIKLA BEKLEYİN, ARTIŞ OLACAK

Ons altında satışların devam ettiğini ve altın ve gümüşün haftada satışla başladığını söyleyen Memiş, şu ifadelere yer verdi:

Şu an 3.028 lira gram altının fiyatı. 3.043 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Şu an 3.028 lira gram altın TL fiyatı. Burada da yine gram altın yatırımcısına aynı tavsiyeyi vermeye devam ediyorum. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altın gerilediği için haliyle gram altın da geriliyor. Ancak aralık ayı içinde ons altın tarafında her ne kadar baskılanma görsek de satış baskısı görsek de aynı baskıyı aynı hızı gram altın tarafında beklemeyin. Çünkü dolar/TL kuru stabil duruşunu sürdürdüğü için gram altın tarafında aynı performansı beklememek gerek. Gram altındaki düşüşler geri çekilmeler ons altına kıyasla daha cılız kalabilir. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcılara yine soğunkanlılıkla beklemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.