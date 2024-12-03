'Bir Daha Asla' Diyerek Radikal Kararını Açıklamıştı: Britney Spears Doğum Gününde Boşandı!

"Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım" açıklamasıyla gündem olan ABD'li pop yıldızı Britney Spears ile 2022'de evlendiği eşi Sam Asghari'nin evliliği, şarkıcının 43'üncü yaş gününde resmen sona erdi. Asghari, evlilik sözleşmesi nedeniyle Spears'tan maddi hiçbir şey almadı.

'Bir Daha Asla' Diyerek Radikal Kararını Açıklamıştı: Britney Spears Doğum Gününde Boşandı!

Uzun yıllar süren babasının vasiliği altında yaşayıp sonunda özgürlüğüne kavuşan ünlü şarkıcı Britney Spears, 2 Aralık'ta 43 yaşına bastı. Doğum gününü kutlayan Spears, aynı gün, iki yıl önce evlendiği eşi Sam Asghari'den de resmi olarak boşandı.

'Bir Daha Asla' Diyerek Radikal Kararını Açıklamıştı: Britney Spears Doğum Gününde Boşandı! - Resim : 1

7 ay önce Asghari ile yollarını ayırdığını açıklayan Spears'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. 2022'de dünyaevine giren çift, evlilik sözleşmesi imzaladığı için Asghari'nin hiçbir şey almadığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; Spears'ın, boşanma sürecinde Asghari'nin kirasını birkaç ay boyunca ödediği öğrenildi.

'Bir Daha Asla' Diyerek Radikal Kararını Açıklamıştı: Britney Spears Doğum Gününde Boşandı! - Resim : 2

'BİR DAHA ASLA BİR ERKEKLE OLMAYACAĞIM'

Ağustos 2023'te Asghari, Britney Spears'a boşanma davası açtı ve ayrılığın nedeni olarak "şiddetli geçimsizlik"ı gösterdi. Ünlü şarkıcı da geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından "Bekarım. Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" demişti.

Britney Spears'ın Hayatı Beyazperdeye Uyarlanıyor! Yönetmeni İlk Kez KonuştuBritney Spears'ın Hayatı Beyazperdeye Uyarlanıyor! Yönetmeni İlk Kez KonuştuMagazin
Britney Spears 'Evlendi'... Sosyal Medya Bunu KonuşuyorBritney Spears 'Evlendi'... Sosyal Medya Bunu KonuşuyorMagazin

Kaynak: NTV

Etiketler
şarkıcı Boşanma
İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu? İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?
Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekti Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekti
Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok’tan Ağlatan Para İtirafı Giray Altınok’tan Ağlatan Para İtirafı
Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek