'Bir Daha Asla' Diyerek Radikal Kararını Açıklamıştı: Britney Spears Doğum Gününde Boşandı!

Uzun yıllar süren babasının vasiliği altında yaşayıp sonunda özgürlüğüne kavuşan ünlü şarkıcı Britney Spears, 2 Aralık'ta 43 yaşına bastı. Doğum gününü kutlayan Spears, aynı gün, iki yıl önce evlendiği eşi Sam Asghari'den de resmi olarak boşandı.

7 ay önce Asghari ile yollarını ayırdığını açıklayan Spears'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. 2022'de dünyaevine giren çift, evlilik sözleşmesi imzaladığı için Asghari'nin hiçbir şey almadığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; Spears'ın, boşanma sürecinde Asghari'nin kirasını birkaç ay boyunca ödediği öğrenildi.

'BİR DAHA ASLA BİR ERKEKLE OLMAYACAĞIM'

Ağustos 2023'te Asghari, Britney Spears'a boşanma davası açtı ve ayrılığın nedeni olarak "şiddetli geçimsizlik"ı gösterdi. Ünlü şarkıcı da geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından "Bekarım. Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" demişti.

Kaynak: NTV