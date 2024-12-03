Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok’tan Ağlatan Para İtirafı

Dijital platformda yayınlanan Prens dizisi ile daha da fenomen hale gelen oyuncu ve senarist Giray Altınok’un katıldığı bir programda “İlk defa bağırarak ağladım” diyerek yaptığı itiraf herkesi duygulandırdı.

Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok’tan Ağlatan Para İtirafı

Bana Karanlığını Anlat, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Aykut Enişte, Zoraki Misafir, Çatlak, Ölümlü Dünya gibi yapımlarda rol alan son olarak senaristliğini üstlendiği Prens dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu.

Programda öğrencilik dönemlerine ait anılarını anlatan Altınok’un bir anısı herkesi duygulandırdı.

Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok’tan Ağlatan Para İtirafı - Resim : 1

“3 GÜN YEMEK YEMEDİK”

İstanbul'a geldiğimde çok zorluk yaşadığını belirten Altınok, ev arkadaşı Ozan ile olan anısını şöyle anlattı: Ozan'la bir seferinde 3 gün yemek yemedik. O kadar para yok. Hayatımızda hiçbir şey istemeye alışık insanlar değiliz. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Babam, annem gönderir istesek ama istemeyeceğiz ya... Öleceğiz artık. Hiç unutmuyorum, zordu. Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10'u girdim, anlatıyorum, ağabey durumumuz yok falan. Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. 'Yer yarılsın Allah'ım içine gireyim bitsin bu işkence' diyorum içimden. Çıkarken 'dur dur' dedi. Koca bir poşet açtı. Makarna, yoğurt,, ekmek, içecek, salam, peynir koydu. Televizyona döndü, uzattı. Teşekkür ettim çıktım.

Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok’tan Ağlatan Para İtirafı - Resim : 2

“O GÜN KOLAY OLMAYACAK DEDİM”

Bakkaldan çıktığında çok kötü hissettiğini ifade eden Altınok “Hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağlamışımdır. Eve götürdüm, evde de ağladım. Boğazıma dizildi. Ama o ekmek o salam o peynir dünyanın neresinde bir daha yemek yesem o kadar tatlı bir şey yiyemem. Sonra parasını ödedik. Adamla ahbap olduk. Böyle garip bir dostluğumuz da gelişti. O gün kolay olmayacak dedim. Hakikaten de olmadı. Ama seni çok sağlam böyle tırnakları toprağa geçen biri haline getiriyor o günler. Her şeyin kıymetini biliyorsun” dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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