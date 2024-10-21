Britney Spears 'Evlendi'... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

Sosyal medya hesabından sık sık dans ettiği videoları yayınlayan Britney Spears, yaptığı paylaşımda 6 yıllık ilişkisinin bittiğini duyurarak "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı. Adı daha sonra başka isimlerle anılan şarkıcı "Bekarım, yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım" demişti.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı son olarak gecelik ve duvak takarak kamera karşısına çekti. Ünlü isim paylaşımında "Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici veya aptalca görünebilir ama bence bu şimdiye kadar yaptığım en zekice şey" ifadelerini kullandı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, şarkıcının sağlık durumundan endişe ettiklerini belirten yorumlar yaptı.



