Britney Spears'ın Hayatı Beyazperdeye Uyarlanıyor! Yönetmeni İlk Kez Konuştu

Uzun süre babasının vasiliği altında yaşayarak parası ve karar verme iradesi gasp edilen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın çarpıcı hayatı film oluyor. Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures, filmin yapımcılığını üstlenecek.

NTV'de yer alan habere göre; filmin yönetmen koltuğunda oturacak Jon M. Chu, merakla beklenen proje hakkında konuştu. Şu anda Wicked" filmiyle gündemde olan Jon M. Chu, "Britney filmi hakkında çok fazla konuşamam, yıllardır bir Britney hayranıyım. Gösterilerinin çoğuna gittim ve her zaman örnek aldığım birisi oldu" dedi.

'DÜZGÜN ŞEKİLDE ANLATILMALI'

Spears'ın bir nesli temsil ettiğini vurgulayan yönetmen "Gerçekten düzgün bir şekilde anlatılmayı hak eden bir hikayesi var. Hikayede bizimle ilgili çok şey var. Henüz senaryoyu yazmadık, henüz bir yazar tutmadık. Ancak bu film, insanlara, gençlere, yıldızlara, kadınlara ve annelere nasıl davrandığımızı yansıtacak. Bu konularda keşfetmek istediğim çok şey var" diye konuştu.

Kaynak: NTV