Deniz Akkaya Yaşadığı Kabusu İlk Kez Anlattı! Beş Parasız Kaldı, 'Amatem'e Gönderildi!

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz mayıs ayında kızıyla ilgili yaptığı bir açıklamayla Türkiye gündemine yerleşti. Efe Önbilgin'den olan 14 yaşındaki kızı Ayşe tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini iddia eden Akkaya, çocuğuyla ilgili özel bilgi ve konuşmaları paylaşmasıyla büyük tepki topladı. Yaşananların ardından devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu söyleyince, Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Akkaya'nın devlet korumasına alınan 16 yaşındaki kızı, bir süre sonra babası Efe Önbilgin’e teslim edilirken, eski eşiyle ve kızıyla davalık olan Deniz Akkaya'nın tüm mal varlığına tedbir konuldu. Akıl sağlığının tespiti için de hastaneye sevk edildi. Sonrasında Deniz Akkaya için tedbir kararı çıktı ve Amatem'e gitmesi istendi. Raporda, Deniz Akkaya için "kısıtlı" yorumu yapılarak Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de bir dizi testlere tabii tutulması istendi.

'RAPORU ALDIK HALA PARAMA ULAŞAMIYORUM'

Akkaya, tedbir kararından sonra "beş parasız" kaldığını açıklayarak bu karara itiraz ettiklerini duyurdu. Eski manken, Amatem ve dava sürecini Kanal D Haber'e şu sözlerle anlattı:

"5 aydır kızımdan haberim yok. Oradaki en önemli test Amatem testidir. Son derece, pırıl pırıl sağlıklı çıktım. 550 soruluk böyle bir test vardı. Testimizi, raporumuzu aldık ama ben hala parama ulaşamıyorum. Babamdan yakın bir zamanda bana miras kaldığı için… Babam vefat ettikten sonra bu enteresan iddia ortaya atıldı. Ben kendi paramı kontrol edemiyorsam 16 senedir aklınız neredeydi. İlk defa çocuğun bütün maddi ihtiyaçları babaya geçti. Ben şu an kuzenimin kredi kartıyla, kuzenimin parasını kullanıyorum. Babamdan kalan malıma mülküme de, kendi birikimlerime, hesaplarıma ulaşamıyorum."