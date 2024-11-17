Farah Zeynep Abdullah 'Beni O Oynasın' Dedi! 'Kendim Sandığım Oluyor'

Farah Zeynep Abdullah, hayatı film olursa kendisini kimin oynamasını istediğine dair bir soruya yanıt verdi. Ünlü oyuncu, meslektaşı Ahsen Eroğlu'nu söyleyerek "Çok benziyoruz. Bazen kendim sandığım da oldu" dedi.

Farah Zeynep Abdullah 'Beni O Oynasın' Dedi! 'Kendim Sandığım Oluyor'

Son yılların en popüler oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında düzenlediği bir soru-cevap etkinliğinde takipçilerinin sorularını yanıtlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir takipçisinin "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna "Bence Ahsen Eroğlu" diye yanıt veren oyuncu, Eroğlu ile birbirlerine çok benzediklerini düşündüğünü ifade etti.

Farah Zeynep Abdullah 'Beni O Oynasın' Dedi! 'Kendim Sandığım Oluyor' - Resim : 1

Ünlü oyuncu, "Çok benziyoruz. Bazen kendim sandığım da oldu. Erşan Kuneri’deki sensin diye bana çok video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz” dedi.

Farah Zeynep Abdullah 'Beni O Oynasın' Dedi! 'Kendim Sandığım Oluyor' - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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