Farah Zeynep Abdullah 'Beni O Oynasın' Dedi! 'Kendim Sandığım Oluyor'

Son yılların en popüler oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında düzenlediği bir soru-cevap etkinliğinde takipçilerinin sorularını yanıtlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir takipçisinin "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna "Bence Ahsen Eroğlu" diye yanıt veren oyuncu, Eroğlu ile birbirlerine çok benzediklerini düşündüğünü ifade etti.

Ünlü oyuncu, "Çok benziyoruz. Bazen kendim sandığım da oldu. Erşan Kuneri’deki sensin diye bana çok video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem