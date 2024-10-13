Bir ‘Yılmaz Güney’ Polemiği Daha! Farah Zeynep Abdullah ile Nur Sürer Yine Gerildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nur Sürer ve Binnur Kaya aldı. Ödülünü Yılmaz Güney'e adayan Sürer, “45 yıllık oyunculuk hayatımda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek isteyen Paris’te yaşamını yitiren ustamız Yılmaz Güney için alıyorum” dedi. Sürer ardından “Güzel bir geceydi ama biz çok acılı bir ülke haline geldik. Her güne bir acı sığdırıyoruz. Kadınlardan çocuklardan hayvanlardan elinizi çekin” ifadelerini kullandı.

Nur Sürer'in ödülünü Yılmaz Güney'e adamasına Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Farah Zeynep Abdullah, Sürer'in konuşmasını paylaşarak, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE GERİLMİŞLERDİ

Yazar Murathan Mungan, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyada "Yılmaz Güney'in ölümünün 37'nci yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımını yapmıştı.

Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah ise, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" demişti.

Nur Sürer ise "Hiç kimsenin haddi değil Yılmaz Güney’le ilgili konuşmak. Yılmaz Güney sinemanın kilometre taşıdır, o kadar. Onun yaptığı şu kadar şeyi yapsınlar, ondan sonra konuşsunlar. Yılmaz Güney bizim; yani sinemacıların kırmızı çizgisidir. Kırıldım tabii bu açıklamalara" ifadelerini kullanmıştı.

