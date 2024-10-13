Eski Bakan 'Arkadaşlarını Sattı' Diyerek Ateş Püskürdü

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa açıklamasına ateş püskürdü. Çelik, "Arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra çark!" ifadelerini kullandı.

Eski Bakan 'Arkadaşlarını Sattı' Diyerek Ateş Püskürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​, üç gün önce Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın tepki çekmesinin ardından Kurtulmuş, bugün yaptığı açıklama geri adım attı. Kurtulmuş, "Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor" dedi.

'AYAR VERİLDİ, SONRA ÇARK!'

Kurtulmuş'un Anayasa açıklamalarına eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ateş püskürdü. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TBMM, hiçbir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3.Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK!"

Eski Bakan 'Arkadaşlarını Sattı' Diyerek Ateş Püskürdü - Resim : 1

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