100 Bin TL'lik Kredi Kartı Olanlar Dikkat! Vatandaş Akın Etti, Bankalar Uyarı Mesajı Göndermeye Başladı

AKP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, kredi kartı limitine vergi getirilmesi gündeme bomba gibi düştü. Teklife göre; kredi kartı limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kart sahiplerinden yıllık 750 TL savunma sanayiine katkı payı alınması bekleniyor.

100 bin TL ve üzeri limitli kart sahipleri, çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini düşürme talebinde bulundu. Bazı bankalar, müşteri hizmetleri numaralarına yasa teklifinin yürürlükte olmadığına dair otomatik mesaj bıraktı.

Sosyal medyada banka müşterileri tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli müşterimiz basında çıkan haberlerde bahsi geçen 'kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan müşterilerden Savunma Sanayi Fonu katkı payı tahsil edileceğine' ilişkin kanun teklifi​, resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur. Mevcut koşulları ile kartınızın kullanımına devam edebileceğinizi, herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz."

Kaynak: Ekonomim