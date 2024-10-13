Mustafa Sarıgül'den Köfteci Yusuf'a Destek

Köfteci Yusuf’un, isminin açıklanmaması için bakanlıktan önce harekete geçip konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği de iddia edildi. Türkiye genelinde 278 şubesi olan Köfteci Yusuf’a ait numunelerde domuz eti bulunduğuna yönelik tespitin, geçtiğimiz şubat ve mart aylarında iki kez yapıldığı ortaya çıktı. İki ayrı raporda da alınan numunelerde “tırnaklı-kanatlı” örneğine rastlanmadığı ancak "domuz etinin" bulunduğu tespit edildi.

SARIGÜL BU SEFER DESTEK VERDİ

Yaşanan skandalların ardından sosyal medyada raporlarda yazılanları reddedenler Köfteci Yusuf'a destek verdi. Erzincan Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Köfteci Yusuf'a Erzincan'da bir şube açması teklifinde bulundu. Köfteci Yusuf'un yerli marka olmasına vurgu yapan Sarıgül, "Desteğimiz sizinle. Yusuf kardeşim can Erzincan'a bekliyorum, en görkemli şubeni burada açacağız." dedi.

‘AÇIKLAMAZSANIZ BEN AÇIKLAYACAĞIM’ DEMİŞTİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül daha önce X hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşımıza domuz etini kim yedirdi. Açıklamazsanız ben açıklayacağım" notuyla bir video paylaşmıştı.