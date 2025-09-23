Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser harcamalarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

'154 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI' İDDİASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı tevdii raporu, MASAK incelemeleri, Sayıştay denetimleri ve bilirkişi raporlarına dayanarak 32 ayrı konser hizmet alımında toplamda 154 milyon 453 bin 221,60 liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

ARALARINDA ESKİ ABB YÖNETİCİLERİ DE VAR

Soruşturma kapsamında, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L.E, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

MANSUR YAVAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltıların ardından kamuoyunda gündem olan soruşturmaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Ünsal Ünlü’ye açıklamalarda bulundu. Yavaş, daha önce yapılan denetimlerde herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar".

