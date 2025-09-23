Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" paylaşımından 8 saat sonra ABB'ye operasyon düzenlenip 13 kişinin gözaltına alınması tepki çekti. Akıllara "Gökçek, operasyonu 8 saat önceden biliyor muydu?" sorusu gelirken Gökçek'ten bir paylaşım daha geldi. İşte Gökçek'in son paylaşımı...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı döneminde yaptığı israf harcamalarıyla tepki çeken; sık sık tartışmalara neden olan Melih Gökçek, dün çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Bir saatli bomba görseli paylaşan Gökçek, "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" notunu düştü.

Gökçek'in bu paylaşımının nedeni sabah saatlerde ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

OPERASYONU ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Başsavcılık açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir" denildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından ABB'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

ABB'ye yapılan bu operasyon sonrası akıllara hemen Gökçek'in yaptığı paylaşım geldi. Bu paylaşım "Gökçek, operasyonu 8 saat önceden biliyor muydu?" sorularını akıllara getirdi.

Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? - Resim : 1

GÖKÇEK'TEN BİR PAYLAŞIM DAHA!

Tepkiler devam ederken Gökçek'ten bir paylaşım daha geldi. Gökçek bu kez de şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir'de konser vurgunları ile operasyon yapılmış... Yapılması son derece doğal. Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok. O vurgun milyarlık vurgun. Duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak. Skandalın patlamasına az kaldı."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek
