Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ABD'de 'Gazze' Zirvesi... Gözler Kritik Görüşmede! Dönüm Noktası mı Olacak, Diplomatik Görüşme ile Sınırlı mı Kalacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nun yoğun diplomasi gündemi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle bugün Gazze odaklı kritik bir zirveye katılıyor. Müslüman ülkelerin liderlerini bir araya getirecek toplantıda, Gazze’deki insani krizin çözüm yolları ve savaş sonrası yeniden inşa süreci ele alınacak.

ARAP ÜLKELERİNİN LİDERLERİ DE KATILACAK

Zirve, bugün Türkiye saatiyle 21.30’da BM binasında başlayacak. Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya’dan liderler katılacak. ABD basınında yer alan bilgilere göre, Trump yönetimi, Müslüman ülkelerden Gazze’nin yeniden yapılandırılması için mali ve lojistik destek talep ediyor. Ayrıca, İsrail ordusunun çekilmesi sonrası bölgede güvenliği sağlayacak uluslararası bir gücün kurulması için askeri katkı isteniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün BM'de düzenlenen Filistin Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

NETANYAHU'YA BİR ÇAĞRI DAHA GELECEK!

Toplantının bir diğer önemli gündemi, İsrail’e diplomatik baskı. Trump’ın, BM Genel Kurulu kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Müslüman liderler, Trump’tan Netanyahu’ya Gazze’deki çatışmaları durdurma çağrısı yapmasını talep edecek. Trump, daha önce İsrail’in Gazze operasyonlarını “derhal sonlandırması” gerektiğini söylemiş, ancak Netanyahu bu çağrılara kulak asmamıştı. Özellikle Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlenen son İsrail saldırısı sonrası Trump, “İsrail’e mesajım şu ki çok ama çok dikkatli olmak zorundalar. Hamas konusunda bir şeyler yapmaları gerekiyor, ama Katar Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük bir müttefiki” demişti. Netanyahu ise, “Hamas yetkililerini nerede olursa olsun hedef almaya devam edeceğiz” yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasından...

PEŞ PEŞE FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

İsrail’in uluslararası alandaki yalnızlığı ise giderek artıyor. Birleşik Krallık, Kanada, Fransa ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının ardından Belçika, Portekiz ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin de benzer adımlar atması bekleniyor. ABD, dün BM’de düzenlenen iki devletli çözüm konferansına katılmadı ve Filistin’in tanınmasına ilişkin karar tasarısına karşı oy kullanan 10 ülkeden biri oldu. İsrail ise bu gelişmelere karşılık Batı Şeria’da ilhak tehditlerinde bulundu.

GÖZLER BU ZİRVEDE

Zirvenin Gazze için somut adımlar getirip getirmeyeceği merak konusu. Trump yönetiminin Filistin yönetimine yönelik geçmişteki sert tutumu, beklentileri temkinli kılıyor. Bilindiği üzere Trump, Filistin lideri Mahmud Abbas’a vize kısıtlaması getirerek onun BM Genel Kurulu’na katılımını engellemişti. Bugünkü zirve, Gazze’deki felakete çözüm arayışında bir dönüm noktası mı olacak, yoksa diplomatik bir girişimle mi sınırlı kalacak, görüşmelerin sonucu belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi