Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Yatırımcılarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Yatırımcılarla Bir Araya Geldi
Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Söz konusu konferansta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin de yer aldı.

Kaynak: DHA

