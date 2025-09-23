AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Tutuklandı

Kırıkkale’de AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında tutuklandı. Başkan yardımcısı, imar müdürleri ve eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi cezaevine gönderildi.

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale’de AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 5 kişi, “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Tutuklandı - Resim : 1
Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. tutuklandı. Şüphelilerden belediye çalışanı Y.N.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Tutuklandı - Resim : 2
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında tutuklandı

AKP DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ

Öte yandan AKP Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur’un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çok sayıda isim gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 zanlı tutuklanmıştı.

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Adliyeye Sevk EdildiAKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Adliyeye Sevk EdildiGüncel
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına AlındıAKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına AlındıSiyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP belediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Oturumunda Tarihi Konuşma: 'Netanyahu Soykırım Uyguluyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Oturumunda Tarihi Konuşma
Bakan Fidan, Avustralyalı Mevkidaşıyla Görüştü Bakan Fidan, Avustralyalı Mevkidaşıyla Görüştü
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede Ballon d’Or'un Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede