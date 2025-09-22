AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi’ne yönelik olarak başlattığı "icbar yoluyla irtikap (rüşvet alma)" suçlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., önceki dönemde görev yapan Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖZALTILAR 19 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

"İrtikap" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ilk gözaltılar 19 Eylül tarihinde yapılmıştı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte C.Y., O.U., S.A., Y.N.Y., M.S. ve U.B. gözaltına alınmış; S.G.Ç. ise daha sonra Ankara’da yakalanarak soruşturmaya dahil edilmişti.

AKP'DEN DİSİPLİN HAMLESİ

AKP Merkez Yürütme Kurulu, soruşturma sürecinin ardından Ahmet Sungur’un partiden ihracı yönünde adım attı. Sungur, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SORUŞTURMA ÖNCESİNDE DE TUTUKLAMALAR VARDI

Aynı dosya kapsamında daha önce, 27 Mayıs tarihinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 kişi gözaltına alınmıştı. O süreçte Türkyılmaz dahil üç kişi tutuklanmıştı.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu. 1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atanan ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev alan Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. Sungur, 2024'teki yerel seçimlerde oyların yüzde 41,58'ini aldı.

