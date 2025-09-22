150 Liralık Yağı 450 Liraya Satınca Bakanlık Harekete Geçti! Markete Dev Ceza Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada yayılan bir videoda market çalışanın 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığı iddia edildi. Hızla yayılan video büyük tepki toplarken Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık birimleri videonun çekildiği marketi araştırmaya başladı ve bu arada yağın üreticisiyle de görüşüldü.

Bakanlığın harekete geçmesi sonrası yağ üreticisinden ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada ilgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurguladı.

ÇIKAN GÖRÜNTÜLER SONRASI BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya paylaşımında, soruşturmanın nasıl yapıldığını şu sözlerle anlattı.

"Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce itina ile yürütülen araştırmalar sonucunda, görüntülerde yer alan sosyal medya kullanıcısının Abdullah G. olduğu; bahse konu marketin ise S. Mahallesi Ö. Apartmanı'nda faaliyet gösteren "T. Market" olduğu kesin olarak tespit edilmiştir”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

MARKET SAHİBİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gürcan'ın verdiği bilgiye göre, market sahibi kendi ikrarıyla verdiği beyanında "Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 TL'dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir." dedi.

17 MİLYON LİRA CEZA YOLDA

Bakan Yardımcısı Gürcan, bu aşamadan sonra konunun yasal işlemle tabi tutulacağını belirterek, "Konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan videoyu paylaşan sosyal medya hesapları hakkında, araştırma yapmadan paylaşım yaptıkları için de "Gizli reklam yapıldığı tespit edilmiş olup, bu doğrultuda ilgili hesaplar hakkında Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucunda, bu hesaplara 850.000 TL ile 8.500.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır." bilgisini verdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 4 sosyal medya hesabı hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi