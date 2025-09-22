Diyarbakır’da Alev Kapanının Büyümesine İkinci Günde Engel! 155 Kahramanın Mücadelesiyle Söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını bu sabah söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmalarına 155 personel katıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Eskiocak köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının gece boyu süren müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi ile Silvan, Kulp ve Hazro belediyelerinden itfaiye, Karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere 155 personel ve yaklaşık 43 araçla müdahale edildi. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

3 FARKLI NOKTA YANGIN ÇIKMIŞTI

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalındaki 3 farklı noktada da örtü yangını çıkmıştı.

İhbar üzerine söz konusu bölgelere Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

