Siber Suçlara Büyük Darbe: İşlemedikleri Suç Kalmamış! Çocuk Tacizi, Bungalov Dolandırıcılığı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, farklı suç başlıklarına yönelik operasyonların 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

55 TUTUKLAMA

Yerlikaya’nın aktardığına göre, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik operasyonlarda 55 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 34 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bunlar arasında 5 şirket, 7 konut ve 10 araç yer aldı. Bakan Yerlikaya, suçların çeşitliliğine dikkat çekerek siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Şüphelilerin; çocuklara ait müstehcen içerik bulundurdukları, “kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları tespit edildi. Ayrıca yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin” çağrısında bulundu.

